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Sveštenik odgovorio Daliću: Bog ne navija za Hrvatsku

19.06.2026 13:27

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Свештеник одговорио Далићу: Бог не навија за Хрватску
Foto: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Sveštenik iz Splita Ante Žderić prokomentarisao je izjavu selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatka Dalića koji je rekao da Bog voli Hrvatsku.

Kako prenosi hrvatski T-portal Dalić često priča da mu vjera pomaže da prebrodi izazove te da se često moli za uspjeh "vatrenih". Dalić redovno daje izjave kako je Bog uz njih, a u posjeti Papi Franji u Vatikanu 2024. mu je poklonio dres "kockastih".

Pred svako veliko takmičenje na kojem njegov tim učestvuje pješice hodočasti Gospi u Međugorju a nije neobično ni da se prije velikih utakmica okupe na misi.

Međutim, kako smatra Žderić mnogo toga u Dalićevom ponašanju i retorici se ne podudara sa osnovnim pravilima hrišćanstva. On ga je podsjetio da u hrišćanstvu ne postoji razlika među ljudima jer smo pred Bogom svi isti.

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"Ne, vjera ne vodi ka pobjedi na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božije slave. Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko takmičenje, što umjesto objektivnog i profesionalnog rasuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu od odricanja od dojučerašnjih idola. Fudbal nije kompenzacija za nacionalne istorijske traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo ‘najluđi’ niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim se završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli. Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a fudbalski selektor nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportistima", poručio je don Žderić.

Hrvatska je u prvoj utakmici na Mundijalu izgubila (4:2) od Engleske, a u grupnoj fazi još igra protiv Gane (24. juna) i protiv Paname (27. juna).

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Tagovi :

Zlatko Dalić

Hrvatska

sveštenik

Svjetsko prvenstvo 2026

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