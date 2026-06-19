Sveštenik odgovorio Daliću: Bog ne navija za Hrvatsku

Kako prenosi hrvatski T-portal Dalić često priča da mu vjera pomaže da prebrodi izazove te da se često moli za uspjeh "vatrenih". Dalić redovno daje izjave kako je Bog uz njih, a u posjeti Papi Franji u Vatikanu 2024. mu je poklonio dres "kockastih".

Pred svako veliko takmičenje na kojem njegov tim učestvuje pješice hodočasti Gospi u Međugorju a nije neobično ni da se prije velikih utakmica okupe na misi.

Međutim, kako smatra Žderić mnogo toga u Dalićevom ponašanju i retorici se ne podudara sa osnovnim pravilima hrišćanstva. On ga je podsjetio da u hrišćanstvu ne postoji razlika među ljudima jer smo pred Bogom svi isti.

Fudbal Hrvatska nema pravo na kiks

"Ne, vjera ne vodi ka pobjedi na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božije slave. Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko takmičenje, što umjesto objektivnog i profesionalnog rasuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu od odricanja od dojučerašnjih idola. Fudbal nije kompenzacija za nacionalne istorijske traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo ‘najluđi’ niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim se završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli. Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a fudbalski selektor nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportistima", poručio je don Žderić.

Hrvatska je u prvoj utakmici na Mundijalu izgubila (4:2) od Engleske, a u grupnoj fazi još igra protiv Gane (24. juna) i protiv Paname (27. juna).