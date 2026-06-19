Stravičan trenutak na Svjetskom prvenstvu: Pucanje noge se čulo u programu

Dramatičan trenutak obilježio je meč Kanade i Katara kada je Ismail Kone polomio nogu.

Kanađani su slavili sa 6:0, ali je čitav meč zasjenila stravična povreda Konea.

Nakon oštrog starta katarskog defanzivca Madiaba sredinom drugog poluvremena, Kanađanin je nezgodno doskočio i polomio nogu. Sudija je bez razmišljanja pokazao crveni karton igraču Katara.

Trenutak kada Kone lomi nogu

Udarac je toliko bio jak da se u prenosu uživo čulo "kvrckanje", što su mnogi povezali sa zvukom loma noge.

Nakon toga je došlo i do obračuna sa katarskim defanzivcom, a naguravanja igrača zamalo su ugrozila povrijeđenog Konea. Nakon toga su se reprezentativci Kanade okupili i napravili "zid" kako bi pružili malo privatnosti medicinskom timu koji je pomagao Koneu.

Selektor Kanade je nakon meča izjavio da je rezultat u potpunosti u drugom planu, naglašavajući da je najvažnije "da se Kone što prije i što sigurnije oporavi". Saigrači su mu posvetili pobjedu, a u svlačionici je vladala mješavina slavlja i zabrinutosti.

Prema prvim procjenama medicinskog tima, sumnja se na teži lom noge, što bi moglo značiti višemjesečnu pauzu, a moguće i operativni zahvat. Daljnji pregledi trebali bi preciznije utvrditi težinu povrede i plan oporavka.