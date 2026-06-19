Koliko novca će zaraditi BiH ako prođe grupu na Svjetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred najvažnijim mečom u svojoj istoriji, pošto će 24. juna odmjeriti snage sa selekcijom Katara u odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Izabranici Sergeja Barbareza imaju jasan cilj, pobjedu koja bi im obezbijedila mjesto među 32 najbolje reprezentacije turnira, odnosno prolaz u šesnaestinu finala. Takav rezultat predstavljao bi istorijski uspjeh za bosanskohercegovački fudbal i zauvijek bi ostao upisan u anale sporta u toj zemlji.

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Međutim, osim sportskog prestiža, eventualni trijumf donio bi Bosni i Hercegovini i značajnu finansijsku dobit. FIFA je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo obezbijedila rekordan nagradni fond od čak 871 milion dolara, što je najveći iznos u istoriji ovog takmičenja.

Svaka reprezentacija učesnica već je dobila po 2,5 miliona dolara namijenjenih troškovima priprema za turnir, dok je sam plasman na Svjetsko prvenstvo i učešće u grupnoj fazi nagrađen sa dodatnih 10 miliona dolara.

Ipak, pravi finansijski skok dolazi prolaskom u eliminacionu fazu. Ukoliko reprezentacija Bosne i Hercegovine uspije da savlada Katar i izbori plasman u šesnaestinu finala, zaradiće ukupno 13,5 miliona dolara.

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To bi bio ogroman podstrek ne samo za reprezentaciju već i za kompletan fudbal u Bosni i Hercegovini, koji bi od takvog uspjeha mogao da ima višestruku korist u narednim godinama.

Podsjetimo, najveći dio kolača pripada budućem šampionu svijeta. Reprezentacija koja na kraju osvoji titulu prvaka planete inkasiraće čak 50 miliona dolara, što dodatno pokazuje koliko je FIFA podigla ljestvicu kada su u pitanju nagrade na najvećoj fudbalskoj smotri.

(Telegraf)