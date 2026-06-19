Logo
Large banner

Koliko novca će zaraditi BiH ako prođe grupu na Svjetskom prvenstvu

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 16:09

Komentari:

0
Колико новца ће зарадити БиХ ако прође групу на Свјетском првенству
Foto: Tanjug / AP / Chris Young

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred najvažnijim mečom u svojoj istoriji, pošto će 24. juna odmjeriti snage sa selekcijom Katara u odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Izabranici Sergeja Barbareza imaju jasan cilj, pobjedu koja bi im obezbijedila mjesto među 32 najbolje reprezentacije turnira, odnosno prolaz u šesnaestinu finala. Takav rezultat predstavljao bi istorijski uspjeh za bosanskohercegovački fudbal i zauvijek bi ostao upisan u anale sporta u toj zemlji.

Швајцарска - БиХ

Fudbal

Pogledajte svih pet golova sa utakmice Švajcarska - BiH

Međutim, osim sportskog prestiža, eventualni trijumf donio bi Bosni i Hercegovini i značajnu finansijsku dobit. FIFA je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo obezbijedila rekordan nagradni fond od čak 871 milion dolara, što je najveći iznos u istoriji ovog takmičenja.

Svaka reprezentacija učesnica već je dobila po 2,5 miliona dolara namijenjenih troškovima priprema za turnir, dok je sam plasman na Svjetsko prvenstvo i učešće u grupnoj fazi nagrađen sa dodatnih 10 miliona dolara.

Ipak, pravi finansijski skok dolazi prolaskom u eliminacionu fazu. Ukoliko reprezentacija Bosne i Hercegovine uspije da savlada Katar i izbori plasman u šesnaestinu finala, zaradiće ukupno 13,5 miliona dolara.

Швајцарска - БиХ

Fudbal

Poraz BiH od Švajcarske, ali to možda nije ono najgore

To bi bio ogroman podstrek ne samo za reprezentaciju već i za kompletan fudbal u Bosni i Hercegovini, koji bi od takvog uspjeha mogao da ima višestruku korist u narednim godinama.

Podsjetimo, najveći dio kolača pripada budućem šampionu svijeta. Reprezentacija koja na kraju osvoji titulu prvaka planete inkasiraće čak 50 miliona dolara, što dodatno pokazuje koliko je FIFA podigla ljestvicu kada su u pitanju nagrade na najvećoj fudbalskoj smotri.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нојер свира крај послије Мундијала

Fudbal

Nojer svira kraj poslije Mundijala

4 h

0
Свештеник одговорио Далићу: Бог не навија за Хрватску

Fudbal

Sveštenik odgovorio Daliću: Bog ne navija za Hrvatsku

4 h

0
Роналдо је проблем

Fudbal

Ronaldo je problem

6 h

0
Сергеј Барбарез селектор БиХ на СП

Fudbal

Barbarez: Rezultat previsok, pokušaćemo da pobijedimo Katar

7 h

2
Small banner

  • Najnovije

18

09

Imaš nedjelju dana: Zelenski zaprijetio Lukašenku

18

06

Boske do detalja opisao kako je ubio Baju

18

03

"Trampila" dijete za majmuna, pa ga tukla veslom

18

01

Braća zaratila zbog imovine koju niko ne koristi, porodica se sada raspada

17

53

Porodica generala Pavkovića podnijela tužbu protiv NATO

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner