Vozači oprez! Gužve na granicama

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Frekvencija vozila pojačana je na nekoliko graničnih prelaza na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj i Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Vozila duže čekaju na prelazima Gradiška, Doljani, Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.
Intenzitet saobraćaja pojačan je i na prelazima Deleuša u Zupci na izlazu iz BiH ka Crnoj Gori, prenosi Srna.
Iz AMS-a su napomenuli da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su duža zadržavanja očekivana s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
1 d0
Banja Luka
2 d0
Svijet
3 d0
Najnovije
12
51
12
40
12
32
12
23
12
21
Trenutno na programu