Vozači oprez! Gužve na granicama

Frekvencija vozila pojačana je na nekoliko graničnih prelaza na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj i Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozila duže čekaju na prelazima Gradiška, Doljani, Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.

Intenzitet saobraćaja pojačan je i na prelazima Deleuša u Zupci na izlazu iz BiH ka Crnoj Gori, prenosi Srna.

Iz AMS-a su napomenuli da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su duža zadržavanja očekivana s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.