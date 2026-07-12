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Vozači oprez! Gužve na granicama

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 11:19

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Гранични прелаз Рача
Foto: AMSRS

Frekvencija vozila pojačana je na nekoliko graničnih prelaza na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj i Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozila duže čekaju na prelazima Gradiška, Doljani, Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.

Intenzitet saobraćaja pojačan je i na prelazima Deleuša u Zupci na izlazu iz BiH ka Crnoj Gori, prenosi Srna.

Iz AMS-a su napomenuli da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su duža zadržavanja očekivana s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.

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AMSRS

gužve na granici

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