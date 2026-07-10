Igre bez granica u subotu na "Akvani": Besplatna zabava za sve generacije

Vodeni park "Akvana" u saradnji sa Školom sporta "Kasper" organizuje manifestaciju "Igre bez granica", koja će biti održana u subotu, 11. jula, od 14.00 do 17.00 časova.

Kako su saopštili organizatori – posjetioce očekuje bogat program ispunjen zabavnim i sportskim sadržajima, među kojima su brojni poligoni sa različitim izazovima, kao i "babl" fudbal, koji će biti glavna atrakcija događaja

Učešće u svim aktivnostima je besplatno za sve posjetioce, dok je potrebno platiti samo redovnu ulaznicu za bazen.

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Organizatori ističu da je manifestacija namijenjena svim generacijama, bez starosnih ograničenja, te pozivaju porodice, prijatelje i sve ljubitelje aktivnog odmora da im se pridruže i provedu nezaboravno ljetno popodne uz sport, druženje i dobru zabavu, prenosi Banjaluka.kom.