Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi ulica Krfska i Stevana Bulajića bez struje ostaju od 09:00 do 12:00 časova.
Od 09:30 do 12:30 struje neće imati dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Vilsonova i Mirka Kovačevića, dok od 08:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica 20. kuljanska, Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića kao i dio naselja Kuljani.
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