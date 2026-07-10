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Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:23

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Krfska i Stevana Bulajića bez struje ostaju od 09:00 do 12:00 časova.

Od 09:30 do 12:30 struje neće imati dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Vilsonova i Mirka Kovačevića, dok od 08:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica 20. kuljanska, Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića kao i dio naselja Kuljani.

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Tagovi :

Struja

Elektrokrajina

Banjaluka

naselja bez struje

isključenje struje

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