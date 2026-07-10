Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Krfska i Stevana Bulajića bez struje ostaju od 09:00 do 12:00 časova. Od 09:30 do 12:30 struje neće imati dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Vilsonova i Mirka Kovačevića, dok od 08:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica 20. kuljanska, Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića kao i dio naselja Kuljani.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.