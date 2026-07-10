SAD obustavile napade na Iran, ali moguć nastavak udara

Američka vojska je obustavila napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih nastavi, javlja Si-En-En, pozivajući se na izvore.

Nekoliko zvaničnika SAD je reklo američkoj televiziji da su u toku pripreme za moguće napade ako bude potrebe, ali da je diplomatija za sada prioritet. Prema izvoru, SAD namjerno pokreću udare, a zatim prave pauze kako bi izbjegle eskalaciju sukoba.

Ranije danas, na američkom brodu "Abraham Linkoln" stacioniranom u Arapskom moru, posade su natovarile borbene avione naoružanjem, a piloti su vježbali pripreme za eventualne napade. Izvori tvrde i da američka vojska navodno nije napala teritoriju Irana tokom noći, uprkos izvještajima lokalnih medija o eksplozijama u Bušeru, Konaraku i Čogadaku.

U četvrtak uveče, Vašington je napao jug i sjever Irana. Prema podacima Centralne komande, vojska je pogodila približno 90 meta. Prema riječima američkog predsjednika Donalda Trampa, napadi su bili odgovor na akcije Teherana protiv komercijalnih brodova u Ormuskom moreuzu. On je zaprijetio eskalacijom udara ako se takav incident ponovi.

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Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je napade ozbiljnim kršenjem potpisanog memoranduma o razumijevanju. Iranska revolucionarna garda (IRCG) je saopštila da je juče pokrenula raketni napad na američki komandni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu.