Velika promjena u Banjaluci: Evo kako će se riješiti pješački saobraćaj na novom kružnom toku

Autor:ATV redakcija
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Idejno rješenje pasarele, na raskrsnici Bulevara vojvode Petra Bojovića i Bulevara vojvode Živojina Mišića u Banjaluci je završeno, istakao je v.d. direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
"Čeka se odobrenje Vlade Republike Srpske o zaduženju, koje ćemo dobiti, i time riješiti pješački saobraćaj", rekao je Janković za RTRS.
Kako bi se prevazišao problem pješačkog saobraćaja, koji nije u nadležnosti Puteva Srpske, Janković ističe da je dogovoreno sa Vladom Srpske da se i to riješi.
Republika Srpska
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"Uradićemo pasarelu, gdje će biti malo veća dužina kretanja da se popnu pješaci i lica sa invaliditetom, ali će biti urađen lift sa obje strane. To nije naša nadležnost, ali razumijemo probleme građana", rekao je Janković.
(RTRS)
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