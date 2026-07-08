Iduće godine možda i tri leta sedmično na Tivat-Banja Luka

Karte Er Montenegra na liniji Tivat-Banja Luka u mjesecu julu koštaju 226,02 do 293,02 evra dok karte za putovanje u avgustu iznose trenutno od 133,02 do 202,02 evra.

U septembru samo za jednu kombinaciju letova (jedan odlazak i jedan povratak) karta je od 107,02 evra, dok su sve ostale skuplje, a najskuplja je 144,02 evra. Jasno karte u avgustu i septembru će još značajno poskupiti kako će prodaja odmicati.

U načelu letovi su preko 85% "load" faktora, a niz letova je i preko 90%, najbolji let do sada je imao popunjenost od 96%. Ovo su bitno više cijene karata nego i na linijama Er Montenegra Tivat-Beograd ili Podgorica-Ljubljana.

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Stoga kompanija razmišlja da iduće godine poveća broj letova na tri sedmično.

"Aerodrom Banja Luka vodi preciznu analizu prodaje karata po svim danima sa cijenama i 'load' faktorom, pa ćemo po zatvaranju linije napraviti analizu i donijeti neke zaključke za iduću godinu. Zamaaero je bio siguran da će linija biti uspješna", navodi se na stranici zamaaero.com.