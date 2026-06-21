Novi detalji užasa u BiH: Preminuo muškarac koji je ubio ženu pa pucao sebi u glavu

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Miričina kod Gračanice u nedjelju naveče su preminule dvije osobe, a prema nezvaničnim informacijama "Avaza" muškarac je usmrtio svoju ženu, a onda pucao sebi u glavu.
Na kraju je, kako je potvrđeno iz MUP-a TK, i on preminuo.
"21.6.2026. godine oko 19.40 sati PS Gračanica je zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina, grad Gračanica došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica".
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"Navodi prijave su potvrđeni, na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene N.K. (1958) bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac S.K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je isti u vozilu naknadno preminuo. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac KTTK koji će rukovoditi uviđajem, a isti će izvršiti istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK u cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja. Više informacija po okončanju uviđaja i drugih potrebnih radnji", rekla je Sandra Orešković, viši stručni saradnik za odnose sa medijima Uprave policije MUP-a TK.
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