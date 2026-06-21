Logo

Strašna tragedija u Srpskoj: Tinejdžer se utopio u bazenu

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 17:26

Komentari:

0
Страшна трагедија у Српској: Тинејџер се утопио у базену
Foto: Pixabay

Devetnaestogodišnjak M. S. utopio se danas na bazenima u opštini Ugljevik, rečeno je Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Prema do sada prikupljenim informacijama, mjere reanimacije preduzete su odmah kada je mladić izvučen iz vode, nakon čega je prevezen u Dom zdravlja Ugljevik, gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt.

Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti tragičnog događaja, kao i tačnog uzroka smrti.

Дочек дјеце са КиМ у Приједору

Republika Srpska

Djeca sa Kosova stigla u Prijedor

Tužilaštvo su o utapanju koje se dogodilo u 13.00 časova obavijestili pripadnici Policijske stanice Ugljevik, a dežurni tužilac izašao je na lice mjesta i rukovodio uviđajem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

utapanje

tragedija

Ugljevik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мотоцикл оборен на путу након саобраћајне несреће на дионици Сарајево-Блажуј.

Hronika

Nesreća na brzoj cesti, motocikl oboren na putu: Jedna osoba povrijeđena

5 h

0
Зашто је неретва најхладнија

Hronika

Nakon skoka sa Starog mosta nestao pod vodom: Brzom reakcijom spriječena tragedija

7 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Tinejdžer pokosio ženu dok je izlazila iz taksija: Preminula na licu mjesta

9 h

0
Полиција Србија

Hronika

U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

10 h

0

  • Najnovije

20

03

Španija bez truna milosti: S pola gasa samljeli Saudijsku Arabiju

19

46

Instagram obradovao korisnike novom promjenom

19

41

Izgradnja manastira na obroncima planina: Zavjet zavičaju i srpskom rodu

19

39

Prvi dan ljeta donio visoke temperature

19

34

Banjalučki vrtići - izgubljeni u komunikaciji?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima