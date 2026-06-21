Strašna tragedija u Srpskoj: Tinejdžer se utopio u bazenu

Autor:ATV redakcija
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Devetnaestogodišnjak M. S. utopio se danas na bazenima u opštini Ugljevik, rečeno je Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.
Prema do sada prikupljenim informacijama, mjere reanimacije preduzete su odmah kada je mladić izvučen iz vode, nakon čega je prevezen u Dom zdravlja Ugljevik, gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt.
Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti tragičnog događaja, kao i tačnog uzroka smrti.
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Tužilaštvo su o utapanju koje se dogodilo u 13.00 časova obavijestili pripadnici Policijske stanice Ugljevik, a dežurni tužilac izašao je na lice mjesta i rukovodio uviđajem.
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