Banjalučki vatrogasci objavili stravične fotografije tragedije u Prijakovcima

Tri osobe poginule su, a tri su zadobile povrede, u tragičnoj nesreći koja se u suboru, 20. juna desila u mjestu Prijakovci kod Banjaluke.

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka objavila je stravične fotografije sa mjesta nesreće.

Fotografije svjedoče o silini udara u kojem su četiri automobila potpuno smrskana.

Nesreća u Prijakovcima

Podsjećamo, dojava o ovoj teškoj nesreći primljena je u subotu u 14.39 časova, nakon čega su spasioci i medicinske ekipe hitno izašli na teren. Prizor koji su zatekli bio je potresan – tri osobe su, nažalost, podlegle povredama na licu mjesta, dok su tri osobe prevezene u bolnicu.

U nesreći je povrijeđena tročlana ruska porodica, bračni par i njihovo osmogodišnje dijete, koji su hitno zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini potvrdila je da prati stanje povrijeđenih državljana i da su u kontaktu sa nadležnim organima.

Nesreća u Prijakovcima

I dok se ljekari bore za život povrijeđenih, javnost je i dalje u šoku zbog epiloga ove drame na magistralnom putu. Identitet nastradalih osoba, dvije ženske i jedne muške osobe, još uvijek nije zvanično saopšten, a istraga o uzrocima ovog užasa je u toku.