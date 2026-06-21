Nesreća na brzoj cesti, motocikl oboren na putu: Jedna osoba povrijeđena

Autor:ATV redakcija
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Na brzoj cesti u mjestu Blažuj u Sarajevu, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao motociklista.
Prema informacijama s mjesta događaja, nezgoda se dogodila na pravcu od Mostarskog raskršća prema Ilidži, zbog čega je saobraćaj u jednom periodu bio otežan.
Na fotografiji se može vidjeti motocikl koji je ostao na kolovozu, dok su pripadnici policije osiguravali mjesto nesreće i regulisali saobraćaj.
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Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS potvrđeno je da je riječ o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je povrijeđena jedna osoba.
“Dogodila se saobraćajna nezgoda, jedno lice je povrijeđeno, a stepen povreda se utvrđuje”, kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS.
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