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Nesreća na brzoj cesti, motocikl oboren na putu: Jedna osoba povrijeđena

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:53

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Мотоцикл оборен на путу након саобраћајне несреће на дионици Сарајево-Блажуј.
Foto: Crna-Hronika

Na brzoj cesti u mjestu Blažuj u Sarajevu, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao motociklista.

Prema informacijama s mjesta događaja, nezgoda se dogodila na pravcu od Mostarskog raskršća prema Ilidži, zbog čega je saobraćaj u jednom periodu bio otežan.

Na fotografiji se može vidjeti motocikl koji je ostao na kolovozu, dok su pripadnici policije osiguravali mjesto nesreće i regulisali saobraćaj.

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Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS potvrđeno je da je riječ o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

“Dogodila se saobraćajna nezgoda, jedno lice je povrijeđeno, a stepen povreda se utvrđuje”, kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS.

(Crna-Hronika)

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Motocikl

MUP Kanton Sarajevo

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