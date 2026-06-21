Дјеца са Косова стигла у Приједор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Приједор је данас стигло 50 дјеце из Косовске Митровице, који бораве у Републици Српској у склопу пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".
Ријеч је о посљедњој групи од укупно 800 дјеце која ове године боравка у 20 градова и општина Републике Српске, подсјећа "Срна".
На Малом градском тргу у Приједору сутра ће у 19.00 часова бити организован "Видовдански хуманитарни базар о концерт" на којем ће учествовати и дјеца са Косова и Метохије.
Друштво
Драма у БиХ: ГСС спасава тешко повријеђену Чехињу
Они су припремили своје ликовне радове и рукотворине, а сав прикупљени новац иде њима.
"Видовдански хуманитарни базар и концерт" подржаће својим наступом млада пјевачка група "Каменички бисери" из Косовске Каменице и 11-годишња дјевојчица Хелена Витошевић из Ораховца са Косова и Метохије.
Дјецу је данас дочекао предсједник бањалучког Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији Бања Луке Милорад Арлов.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму