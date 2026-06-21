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Дјеца са Косова стигла у Приједор

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 17:24

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Дочек дјеце са КиМ у Приједору
Фото: РТРС

У Приједор је данас стигло 50 дјеце из Косовске Митровице, који бораве у Републици Српској у склопу пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".

Ријеч је о посљедњој групи од укупно 800 дјеце која ове године боравка у 20 градова и општина Републике Српске, подсјећа "Срна".

На Малом градском тргу у Приједору сутра ће у 19.00 часова бити организован "Видовдански хуманитарни базар о концерт" на којем ће учествовати и дјеца са Косова и Метохије.

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Они су припремили своје ликовне радове и рукотворине, а сав прикупљени новац иде њима.

"Видовдански хуманитарни базар и концерт" подржаће својим наступом млада пјевачка група "Каменички бисери" из Косовске Каменице и 11-годишња дјевојчица Хелена Витошевић из Ораховца са Косова и Метохије.

Дјецу је данас дочекао предсједник бањалучког Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији Бања Луке Милорад Арлов.

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Тагови :

Косово и Метохија

Дјеца са Косова

Приједор

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