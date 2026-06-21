Минић: Вукови са Вучијака - елитна херојска јединица

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је елитна и херојска јединица "Вукови с Вучијака" дала важан допринос опстанку Срба на овим просторима и стварању Српске.
"Она је заједно са осталим јединицама уткала вјеру и наду у побједу и сигурност овдашњих Срба", рекао је Минић на Вучијаку код Прњавора гдје је данас обиљежено 35 година од формирања јединице "Вукови с Вучијака", прве српске добровољачке јединице и Првог ударног батаљона Првог крајишког корпуса ВРС.
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Поновио је да се борцима Војске Републике Српске и Републике Српске Крајине, као и њиховим породицама, законски, системски морају вратити углед и част.
"Борци су наш понос и оно што су изборили, а то је Српска, једино је што нам гарантује опстанак на овим просторима", констатовао је Минић, преноси "Срна".
Дарко Младић, син српског генерала Ратка Младића, рекао је да је стварање Републике Српске чудо које је показало шта Срби могу када се уједине и бране.
"Мој отац је рекао да су `Вукови` херојска јединица и да чувамо јединство Српске", пренио је Дарко Младић.
Градоначелник Прњавора Дарко Томаш истакао је да је ова локална заједница поносна на све што су "Вукови са Вучијака" учинила у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.
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Кроз прву српску добровољачку јединицу "Вукови с Вучијака" прошло је око 1.000 бораца, погинула су 43, а рањено око 200 припадника.
Уочи пробоја коридора јединица је проглашена за Први ударни батаљон Првог крајишког корпуса Војске Републике Српске.
Предсједници Републике Српске одликовали су ову јединицу Орденом Милоша Обилића и Орденом Карађорђеве звијезде Републике Српске првог реда.
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