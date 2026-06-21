Horor u BiH: Iz lovačke puške ubio suprugu

U mjestu Miričina kod Gračanice dogodio se još jedan slučaj stravičnog ubistva.

Sve se odvijalo oko 19.30, a kako se navodi mještanin S. K. (66) u zaseoku Miričina Polje, u dvorištu porodične kuće iz lovačke puške ubio je suprugu.

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Nakon toga je pokušao da počini samoubistvo pucavši sebi u glavu, ali je preživio.

On je u teškom stanju prebačen u UKC Tuzla. Mjesto ubistva i pokušaja samoubistva obezbjeđuju policijski službenici PU Gračanica, prenosi Avaz.