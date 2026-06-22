Misteriozni zvuk koji je uznemirio Pacifik: Naučnici otkrili još strašniju istinu

Godine 1997. naučnici su zabilježili jedan od najneobičnijih zvukova ikada registrovanih u okeanu.

Signal toliko snažan da su ga detektovali senzori raspoređeni širom Tihog okeana odmah je pokrenuo brojne teorije – od džinovskih morskih čudovišta do legendarnog Ktulua iz književnosti H. P. Lavkrafta.

Ipak, istina se pokazala drugačijom, ali nimalo bezazlenom.

Zvuk koji je zbunio naučnike

Tokom ljeta 1997. godine istraživači američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) pratili su podvodne zvukove u južnom Pacifiku u potrazi za signalima vulkanske aktivnosti. Umjesto toga, njihovi hidrofoni zabilježili su misteriozni signal veoma niske frekvencije koji je kasnije dobio naziv "Blup".

Zvuk je bio toliko snažan da su ga registrovali senzori udaljeni hiljadama kilometara.

"Neobično je kada se neki zvuk zabilježi na svim senzorima koje smo postavili", objasnio je Robert Dziak iz NOAA programa za akustiku.

Teorije o morskim nemanima

Pošto je frekvencijski profil zvuka podsjećao na glasanje živog bića, ubrzo su se pojavile spekulacije da u dubinama okeana možda živi nepoznata životinja veća čak i od plavog kita, najveće poznate životinje na Zemlji.

Neki su pominjali megalodona, džinovsku ajkulu za koju se vjeruje da je izumrla prije miliona godina, dok su drugi otišli korak dalje i tvrdili da je riječ o mitskom morskom čudovištu iz Lavkraftovih priča.

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Dodatnu misteriju stvarala je činjenica da su okeani i danas uglavnom neistraženi, pa naučnici ne isključuju mogućnost da mnoge vrste još nisu otkrivene.

Trag je vodio ka Antarktiku

Istraživači NOAA od početka su sumnjali da je uzrok prirodni fenomen, a ne živo biće. Tokom narednih godina nastavili su da prate slične zvukove i sve više dokaza upućivalo je na područje Antarktika.

Tek 2005. godine uspjeli su da potvrde porijeklo misterioznog signala.

Ispostavilo se da je „Blup“ nastao usljed pucanja ogromne ledene mase, odnosno takozvanog ledenog zemljotresa. Kada se glečeri raspadaju i veliki komadi leda odvajaju od ledenih ploča, oslobađa se ogromna količina energije koja proizvodi zvukove sposobne da putuju hiljadama kilometara kroz okean.

Još gora istina

Prema objašnjenju NOAA, zvuk koji je godinama podsticao maštu ljubitelja misterija zapravo je bio posljedica procesa ubrzanog topljenja i raspadanja ledenih masa na Antarktiku.

Naučnici vjeruju da je signal stigao iz područja između Bransfildskog moreuza i Rosovog mora, gd‌je se često registruju snažni kriogeni zvukovi nastali pucanjem leda.

Iako mnoge razočarava činjenica da iza "Blupa" nije stajalo nikakvo morsko čudovište, stvarnost je možda još zabrinjavajuća. Zvuk koji je uznemirio cijeli Pacifik bio je podsjetnik na ogromne promjene koje se događaju na polovima planete i na posljedice topljenja ledenih masa koje naučnici prate decenijama.

(Telegraf/Popular Mechanics)