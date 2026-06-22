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Bagei: Tehnički timovi delegacija SAD i Irana danas nastavljaju pregovore

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ATV redakcija
22.06.2026 07:32

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Foto: Printscreen/X.com

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj, zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas, i u narednim danima.

- Imali smo veoma dug dan na neki način. Sastanci su počeli u nedjelju ujutru. Tokom četvorostranog sastanka objavljena je preteća izjava Sjedinjenih Država, što je navelo Iran da objavi da nije spreman da nastavi četvorostrani sastanak pod takvim okolnostima. Katar i Pakistan su pokušali da nastave razgovore, a mi smo rekli da to neće biti četvorostrani - rekao je Bagei, prenosi Tasnim.

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Istakao je da je "stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze".

- Na četvorostranim sastancima i pre toga, izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane. Posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, uključujući i u Libanu, mora da se završi - kazao je Bagei.

Bagei je kazao da je tokom pregovora sa SAD, uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj, postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine.

- Vođeni su razgovori o preostalim klauzulama koje su neophodne za početak konačnih pregovora. Razgovaralo se o izdavanju potrebnih licenci za prodaju nafte i oslobađanju iranske imovine i postignut je dobar napredak. Odlučeno je da se organizuje mehanizam za bezbedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, što je važno - rekao je Bagei.

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Prema njegovim riječima, na pregovorima je razmatrana osnova za početak pregovora o konačnom sporazumu, i donijeta je odluka da će tehnički timovi nastaviti svoj rad na pitanjima koja su neophodna za efikasnu primjenu memoranduma o razumijevanju, koji su SAD i Iran potpisali prošle nedjelje.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova najavio je da će posrednici, Katar i Pakistan objaviti saopštenje o rezultatima sastanka u Švajcarskoj, koje će predstavljati "dokument o sporazumima koji su postignuti tokom 18-časovnog sastanka" u Švajcarskoj.bolah, koju podržava Iran.

(Tanjug)

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Iran Amerika pregovori

Esmail Bagei

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