Tragičan kraj potrage: U Vrbasu pronađeno tijelo žene

Autor:ATV redakcija
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Potražna akcija koja je juče vođena na području naselja Prudi u Jajcu okončana je, nažalost, tragično.
Tijelo starije ženske osobe inicijala S. H. pronađeno je u koritu rijeke Vrbas nakon intenzivne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici GSS-a Jajce, piše "Jajce Onlajn".
"Imali smo potražnu akciju u Jajcu, nažalost s tužnim ishodom. Tijelo unesrećene osobe pronašli smo u koritu rijeke Vrbas. Porodici izražavamo iskreno saučešće", saopćili su iz GSS-a Jajce.
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Prema dostupnim informacijama, slučaj je prijavljen juče u poslijepodnevnim satima, nakon čega je pokrenuta potraga.
Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske stanice Jajce, koji su obavili uviđaj, a o svemu je upoznat i dežurni tužilac, koji će rukovoditi daljnjim istražnim radnjama radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.
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