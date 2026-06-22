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Tragičan kraj potrage: U Vrbasu pronađeno tijelo žene

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 09:03

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Potražna akcija koja je juče vođena na području naselja Prudi u Jajcu okončana je, nažalost, tragično.

Tijelo starije ženske osobe inicijala S. H. pronađeno je u koritu rijeke Vrbas nakon intenzivne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici GSS-a Jajce, piše "Jajce Onlajn".

"Imali smo potražnu akciju u Jajcu, nažalost s tužnim ishodom. Tijelo unesrećene osobe pronašli smo u koritu rijeke Vrbas. Porodici izražavamo iskreno saučešće", saopćili su iz GSS-a Jajce.

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Prema dostupnim informacijama, slučaj je prijavljen juče u poslijepodnevnim satima, nakon čega je pokrenuta potraga.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske stanice Jajce, koji su obavili uviđaj, a o svemu je upoznat i dežurni tužilac, koji će rukovoditi daljnjim istražnim radnjama radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

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Jajce

potraga

pronađeno tijelo

Vrbas

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