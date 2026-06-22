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Krijumčarili migrante čamcem preko Drine: Uhapšene tri osobe

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:42

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Полицијски службеници су на обали ријеке Дрине у мјесту Полом затекли наведена лица како учествују у недозвољеном пребацивању једанаест миграната поријеклом из Бангладеша и Непала, чамцем преко ријеке Дрине.
Foto: Ustupljena fotografija

R.O. sa područja grada Zvornika, D.J. i G.J. iz Bratunca uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenja ljudi i organizovanja grupe za prebacivanje ilegalnih migranata.

Kako je saopšteno iz PU Zvornik, 19.06. oko 01.30 časova, policijski službenici su na obali rijeke Drine u mjestu Polom zatekli navedena lica kako učestvuju u nedozvoljenom prebacivanju jedanaest migranata porijeklom iz Bangladeša i Nepala, čamcem preko rijeke Drine.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a u toku je rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela.

Полиција Републике Српске

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Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela "Krijumčarenje ljudi" i "Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata".

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Tagovi :

Migranti

krijumčarenje migratana

hapšenje

PU Zvornik

Drina

rijeka drina

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