Krijumčarili migrante čamcem preko Drine: Uhapšene tri osobe

R.O. sa područja grada Zvornika, D.J. i G.J. iz Bratunca uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenja ljudi i organizovanja grupe za prebacivanje ilegalnih migranata.

Kako je saopšteno iz PU Zvornik, 19.06. oko 01.30 časova, policijski službenici su na obali rijeke Drine u mjestu Polom zatekli navedena lica kako učestvuju u nedozvoljenom prebacivanju jedanaest migranata porijeklom iz Bangladeša i Nepala, čamcem preko rijeke Drine.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a u toku je rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela.

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Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela "Krijumčarenje ljudi" i "Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata".