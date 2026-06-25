Kamion sletio u jarak, obustavljen saobraćaj na putu Banjaluka - Mrkonjić Grad

Na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad danas je došlo do saobraćajne nezgode, zbog koje je saobraćaj na ovoj dionici u potpunom prekidu.

Prema dostupnim informacijama, teretno vozilo je iz za sada nepoznatih razloga sletjelo s kolovoza u jarak.

Na lice mjesta stigla je policija koja vrši uviđaj, kao i dizalica koja radi na izvlačenju vozila.

Nezgoda se dogodila kod restorana „Klašnik“. Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim licima.

Zbog intervencije i uviđaja saobraćaj je obustavljen, a vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca.

(Glas Srpske)