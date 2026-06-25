Kamion sletio u jarak, obustavljen saobraćaj na putu Banjaluka - Mrkonjić Grad

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad danas je došlo do saobraćajne nezgode, zbog koje je saobraćaj na ovoj dionici u potpunom prekidu.
Prema dostupnim informacijama, teretno vozilo je iz za sada nepoznatih razloga sletjelo s kolovoza u jarak.
Na lice mjesta stigla je policija koja vrši uviđaj, kao i dizalica koja radi na izvlačenju vozila.
Nezgoda se dogodila kod restorana „Klašnik“. Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim licima.
Zbog intervencije i uviđaja saobraćaj je obustavljen, a vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
6 h0
Hronika
8 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
21
33
21
30
21
26
21
20
21
14
Trenutno na programu