Ajkula napala ženu: Pojavio se snimak koji ledi krv u žilama

Žena tridesetih godina zadobila je danas teške povrede ruke i noge nakon napada ajkule na plaži Kudži u istočnom dijelu Sidneja i nalazi se u kritičnom stanju.

Hitne službe su intervenisale neposredno prije 11 časova po lokalnom vremenu, nakon što su građani iz vode izvukli povređenu ženu, prenio je ABC.

Na licu mesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu.

Svjedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.

Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule.

Prema njegovim riječima, ženu su iz vode izvukli muškarac u spasilačkom čamcu za surfere i veslač

Tokom intervencije, vodeni skuteri su patrolirali područjem u potrazi za ajkulom, dok su vlasti uspostavile bezbjednosne zone i zatvorile plažu Kudži, kao i druge plaže na području opštine Randvik.

Iako još nije potvrđena vrsta ajkule, lokalne vlasti su saopštile da je ajkula, kako vjeruju, dugačka tri do četiri metra, navodi "Gardijan".

(b92)