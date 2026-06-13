Logo

Ajkula napala ženu: Pojavio se snimak koji ledi krv u žilama

Autor:

ATV
13.06.2026 08:49

Komentari:

0
Ајкула океан море напад
Foto: Pexel/Los Muertos Crew

Žena tridesetih godina zadobila je danas teške povrede ruke i noge nakon napada ajkule na plaži Kudži u istočnom dijelu Sidneja i nalazi se u kritičnom stanju.

Hitne službe su intervenisale neposredno prije 11 časova po lokalnom vremenu, nakon što su građani iz vode izvukli povređenu ženu, prenio je ABC.

Na licu mesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu.

Svjedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.

Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule.

@dailytelegraph Lifeguards and beachgoers sprang into action after a 35-year-old woman was bitten by a suspected great white at Coogee Beach. She suffered serious leg and arm injuries. Click on the story link in our bio for the latest. #DTTV #shark #sharkattack #Coogee #Sydney ♬ original sound - The Daily Telegraph

Prema njegovim riječima, ženu su iz vode izvukli muškarac u spasilačkom čamcu za surfere i veslač

Tokom intervencije, vodeni skuteri su patrolirali područjem u potrazi za ajkulom, dok su vlasti uspostavile bezbjednosne zone i zatvorile plažu Kudži, kao i druge plaže na području opštine Randvik.

Iako još nije potvrđena vrsta ajkule, lokalne vlasti su saopštile da je ajkula, kako vjeruju, dugačka tri do četiri metra, navodi "Gardijan".

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ajkula

poginula žena

ajkula napala ženu

Australija

Komentari (0)

Pročitajte više

Напад ајкуле у Панама Ситију

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Snimljen napad ajkule, muškarac kritično

3 d

0
Ајкула

Svijet

Morski pas usmrtio ronioca tokom podvodnog ribolova u Australiji

6 d

0
Ајкула

Svijet

Strava na brazilskoj plaži: Morski pas djevojci otkinuo nogu

1 sedm

0
Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

1 sedm

0

Više iz rubrike

Трамп: Убијен "Нињо Гереро"

Svijet

Tramp: Ubijen "Ninjo Gerero"

3 h

0
Гори југ: Разорни удари Русије, почела одмазда за Крим?

Svijet

Gori jug: Razorni udari Rusije, počela odmazda za Krim?

3 h

0
Невријеме направило хаос: Урушио се шатор током службе, једна особа погинула, 22 повријеђене

Svijet

Nevrijeme napravilo haos: Urušio se šator tokom službe, jedna osoba poginula, 22 povrijeđene

3 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma: Šire se lažne vijesti?

4 h

0

  • Najnovije

11

55

Ministar u Vladi Srpske otkrio: 5 godina bio taksista, osnovao firmu sa Kinezima

11

45

Opljačkani Englezi, ukrali im lopte i kopačke

11

44

Snažan zemljotres u Egejskom moru

11

37

BiH - Kanada iz drugog ugla, Bi-Bi-Si lansirao nevjerovatnu tehnološku inovaciju

11

34

Anđela i Gastoz opet raskinuli? Ona uhvaćena sa drugim muškarcem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima