Tramp: Ubijen "Ninjo Gerero"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Tren de Aragva, Hektor Rastenford Gerero Flores, poznat kao "Ninjo Gerero".

Donald Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Južna komanda SAD izvela "brz i smrtonosan napad", u operaciji koja je, prema njegovim riječima, sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima.

- Teroristi Tren de Aragve više nemaju sigurno utočište u Venecueli niti bilo gdje drugdje i, pod mojim rukovodstvom, pronaći ćemo te zle ubice i vođe narko-kartela bilo kad, bilo gdje, i poslati ih u dubine pakla, gdje i pripadaju - napisao je Tramp.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je napad izveden ranije ove nedjelje na kompleks povezan sa bandom Tren de Aragva u Venecueli, prenio je Si-Bi-Es.

Ministarstvo komunikacija Venecuele potvrdilo je da je Gerero Flores ubijen u zajedničkoj operaciji američkih i venecuelanskih bezbjednosnih snaga usmjerenoj protiv organizovanog kriminala u državi Bolivar.

Prema navodima američkih vlasti, Gerero Flores je bio traženi bjegunac protiv kojeg je prošle godine podignuta optužnica u Njujorku zbog reketiranja, zavjere radi pružanja materijalne podrške teroristima i trgovine kokainom.

Stejt department je za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja nudio nagradu od pet miliona dolara.

Savezni tužioci tvrde da je Gerero Flores više od decenije predvodio Tren de Aragvu, organizaciju koja je od zatvorske bande prerasla u međunarodnu kriminalnu mrežu prisutnu širom američkog kontinenta.

Optužen je za trgovinu drogom i ljudima, iznude i druga teška krivična djela.

Gerero Flores je ranije više puta boravio u zatvoru Tokoron u Venecueli, odakle je, prema navodima tužilaštva, upravljao aktivnostima bande.

Poslednji put je pobjegao 2023. godine i od tada je bio u bjekstvu.

Operacija je uslijedila nekoliko mjeseci nakon promjene vlasti u Venecueli i svrgavanja bivšeg predsjednika Nikolasa Madura, koji se suočava sa optužbama američkih tužilaca za trgovinu narkoticima i povezanost sa kriminalnim grupama, uključujući Tren de Aragvu.

Trampova administracija je ranije označila Tren de Aragvu kao stranu terorističku organizaciju i pojačala aktivnosti protiv te grupe, za koju tvrdi da predstavlja ozbiljnu bezbjednosnu pretnju Sjedinjenim Američkim Državama.

Međutim, pojedini američki obaveštajni izveštaji osporavali su tvrdnje da venecuelanska vlada direktno rukovodi aktivnostima te organizacije.