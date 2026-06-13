Odgovor krnjeg Ustavnog suda BiH: Ocjena ustavnosti odredbi koje je Šmit nametnuo "kompleksan posao"

Ocjena ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit za krnji Ustavni sud BiH je kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke, rečeno je Srni iz Ustavnog suda BiH.

Iz suda je rečeno da je apelacija za ocjenu ustavnosti, koji je podnio Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, registrovana pod brojem U-43/25 i da se na njemu intenzivno radi, ali da na dinamiku rada utiče kompleksnost predmeta.

"Utiču zahtjevi za privremenim mjerama, obavezne faze postupka, što uključuje očitovanje donosioca zakona /zakonodavni organi BiH, entiteta, i tako dalje/ što u nekim slučajevima ima za posljedicu nešto duže ukupno trajanje postupka“, rečeno je.

U odgovoru Srni je navedeno da se, u praksi rada na predmetima, oni koji se odnose na ocjenu ustavnosti, u pravilu rješavaju prioritetno, po hronološkom redu prijema.

"Trenutno u postupku rješavanja pred Ustavnim sudom BiH ima osam predmeta ocjene ustavnosti koji su hronološki stariji od predmeta na koji se odnosi upit i svi će biti riješeni u skladu sa navedenim pravilima", naveli su iz krnjeg Ustavnog suda BiH.

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo do je presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

SNSD je u apelaciji dostavo set argumenta u vezi sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koji ukazuju da je odluka Šmita suprotna Ustavu BiH i da visoki predstavnik nije organ predviđen Ustavom BiH.

Ovom apelacijom poslanički Klub SNSD-a pokušava uz jasne pravne argumente da dovede Ustavni sud BiH u situaciju da iz ovog zakona izbaci odredbe koje se odnose na to da neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" ne može biti pravna norma u BiH.