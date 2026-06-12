"Nijemci nameću tehnologije koje su sami zabranili u izbornom procesu"

Izbori uz korištenje nove tehnologije prilikom glasanja ne mogu biti pošteni, ali njemački političari govore da BiH mora da koristi nove tehnologije u izbornom procesu, uprkos činjenici da je Ustavni sud Njemačke zabranio njihovu upotrebu u toj zemlji usljed velike mogućnosti zloupotrebe, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

"Zamislite, Njemačka je uvela tu tehnologiju i kada su vidjeli kolika je mogućnost zloupotrebe i koliko je toga bilo, njihov Ustavni sud je zabranio njeno korištenje, a sada njihovi političari dolaze nama i kažu da moramo to da koristimo.

Opet smo nemoćni, jer nam to nameću. Nismo glupi. Naš narod nije edukovan u smislu tih elektronskih pomagala. Mi nemamo takvu vrstu obrazovanja. Biće grupa koje će pokušati da to zloupotrijebe", rekao je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

EUROPE ON FIRE: Perspective of an American Ally with Milorad Dodik | Going Rogue with Lara Logan | Ep 84



Lara Logan travels across the Atlantic and interviews Milorad Dodik, the embattled leader and former president of Republika Srpska, whose fight for his people’s freedom and… pic.twitter.com/a1A8Mzsz38 — Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026

Prema njegovim riječima, u toku su pokušaji da se tome odupre i da se sačuva integritet izbornog procesa, ali da ostaje da se vidi koliko će ti napori biti uspješni.

Dodik je ocijenio da ista grupa ljudi koja je pokušala da radi u korist bivšeg predsjednika SAD Džozefa Bajdena, sada pokušava da radi iste stvari u BiH i da se bavi špekulacijama.

DODIK: NAORUŽAVANjE NjEMAČKE NIKADA NIJE BILO DOBRO ZA SRBE

Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da za Srbe nije dobra vijest to što se EU sve više militarizuje, naročito Njemačka, jer su Srbi uvijek stradali kad se Berlin naoružavao.

Dodik je u podkastu američke novinarke Lare Logan rekao da je EU projekat koji je bio obećavajući, ali da sada više ima prijeteći koncept.

"Vidim da se u Evropi sve više priča o evropskim oružanim snagama. Njemačka se militarizuje i to za nas Srbe zaista nije dobra vijest, jer su Srbi stradali kad god se Njemačka naoružavala", izjavio je Dodik.

Prema njegovim riječima, EU je praktično izgubila svu svoju privlačnost, nakon svih ranijih priča o ljudskim pravima i slobodi kretanja u vremenu kada se Evropa predstavljala kao uspješna, kada se govorilo da neće biti unutrašnjih granica i da će svi imati pravo na svoje mišljenje.

Dodik je podsjetio da je dolazak migranata doveo do vraćanja graničnih kontrola, te da je EU prihvatila preveliki broj migranata koji ne rade na očuvanju zapadnih vrijednosti i društva.

"Mi vidimo da mnogi gradonačelnici, rukovodioci regionalnih institucija i brojnih drugih službi u francuskoj i Njemačkoj koji su Muslimani ostaju privrženi sopstvenim vrijednostima. Nisu asimilovani, već su koncentrisani i utiču na društveni život", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u Evropi bi za najviše 20 godina moglo da se dogodi da muslimanska politika bude dominantna u Evropi, tada ni Srbi u BiH neće moći da ostanu, jer će lokalni muslimani imati podršku takvih centara moći.

"/Bivši premijer Mađarske/ Viktor Orban je bio jedan od lidera koji su upozoravali na to. Nažalost, on nije pobijedio na posljednjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj i sada imamo osobu koja je bliža briselskim vrijednostima", zaključio je Dodik, a prenosi Srna.