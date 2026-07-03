"Srpska ima institucionalnu snagu i sposobnost da odoli pritiscima"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska pokazala da je sposobna da odoli pritiscima, te da ima institucionalnu snagu koju će pokazati i u utorak, 7. jula, na posebnoj sjednici Narodne skupštine o vetu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Neki pogrešno misle da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa, ali je riječ o nadležnostima, uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoje pripisati BiH", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da Srpska danas funkcioniše kao država, ima teritoriju i efikasnu vlast, ali i odraze na međunarodnom političkom planu.

Odgovarajući na pitanje koliko Republika Srpska ima nacionalne snage za samoopredjeljenje, Dodik je rekao da je to pravo zapisano u povelji UN, ali da 30 godina nije bilo dozvoljeno isticanje tog prava.

"Republika Srpska je pokazala da je sposobna da odoli pritiscima i mi danas funkcionišemo kao država, imamo teritoriju i efikasnu vlast, ali i odraze na međunarodnom političkom planu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon promocije knjige "Put samoopredjeljenja", autora Milana Ljepojevića.

Dodik je ukazao na značaj ove knjige, jer govori o statusu Republike Srpske, njenom pravu na samoopredjeljenje, te činjenici da samo jedinstvo može Srbima da osigura opstanak.

"Pravo na samoopredjeljenje je definisano poveljom UN, ali se u praktičnom životu za neke teško realizuje, a za druge veoma lako. To je teško za brojčano male narode, kao što smo mi i za male države kao što je Republika Srpska", rekao je Dodik.

On je naveo da je dodatni problem to što se od početka ideje koja se zove Republika Srpska krenulo u njenu satanizaciju, koja je trajala dugo i organizovano od domaćih muslimanskih, hrvatskih i drugih regionalnih, ali i međunarodnih medija.

"Republika Srpska je uz trajna neprijateljstva koja su bila očigledna mogla jedino da preživi zato što je njen narod htio da ona postoji. Mi koji smo konzumenti nepravde koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma, sada znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su i funkcioneri i prethodni predsjednici Srpske, koji su samo tražili da se poštuje ono što je zapisano u Dejtonskom sporazumu, prošli sankcije međunarodne zajednice, što se i danas dešava.

Dodik je rekao da je Republika Srpska dokaz da su priče o ljudskim pravima i demokratiji predstavnika međunarodne zajednice samo laž.

"Sama činjenica da je ovde bio pojedinac koji je nametao odluke koje su neki tretirali kao zakon govori da je ovde bio nesporazum, a ne Dejtonski sporazum", rekao je Dodik, prenosi Srna