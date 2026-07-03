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Dodik: Izbori se održavaju u neravnopravnim okolnostima, ali odnijećemo ozbiljnu pobjedu

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 12:43

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предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ova politička partija pristala da učestvuje na predstojećim izborima u neravnopravnim okolnostima, ali da će u toj utakmici odnijeti ozbiljnu pobjedu protiv međunarodne zajednice.

"Mi ne pobjeđujemo svoje oponente ovd‌je, mi pobjeđujemo međunarodnu namjeru da još jednom oskrnavi Republiku Srpsku", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je upozorio da će tokom predstojećeg izbornog procesa postojati pokušaji izbornog inženjeringa i namještanja rezultata putem elektronskih sistema glasanja.

Prema njegovim riječima, krajnji cilj takvih aktivnosti jeste vještačko stvaranje što većeg broja slabih i nejakih političkih partija, čime bi se proizvelo stanje rascjepkanosti kakvo trenutno postoji unutar domaće opozicije.

Dodik je podsjetio da je čak i Ustavni sud Njemačke ukinuo elektronski način glasanja zbog manjka javnosti i sigurnosti, dok se u BiH taj model nameće pod pritiskom inostranih faktora.

"To su nama ovd‌je opet podvalili stranci da bi se sve usložilo i nama smanjila snaga. Oni savršeno dobro znaju da su samo državotvorni narodi oni koji imaju jake lidere i jake političke partije koje imaju podršku naroda", rekao je Dodik.

On smatra da su svi dosadašnji pritisci išli u pravcu političkog uklanjanja predsjednika Republike Srpske, a da se sada kroz novi sistem glasanja pokušava uvesti dodatna smutnja među birače.

Pojasnio je da građani na listićima više neće imati jasno ispisane liste sa imenima, već šifre i brojeve koje treba zapamtiti, što predstavlja težak prelaz za narod koji se tek navikava na digitalni način života.

"I oni nama to uvaljuju, a to nema u pet država u svijetu. Kada je to tako dobro, zašto nema u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji? Cilj uvođenja ovih izmjena je isključivo slabljenje institucionalne snage Republike Srpske", rekao je Dodik, prenosi Srna

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Izbori 2026

Kandidatura

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