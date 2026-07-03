PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, preduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju identifikovanja lica koja su u prethodnih nekoliko dana na štetu više oštećenih lica počinila krivično djelo „Prevara“.

Naime, u proteklih nekoliko dana evidentirano je nekoliko prijava građana koji su prijavili da su dobili SMS obavještenja kojim im je traženo ažuriranje mobilnog bankarstva, a ista su izgledala kao da su poslata od strane banaka u kojima imaju račune.

Građani su naveli da su SMS poruke sadržavale link, kojem su pristupili i popunili tražene podatke, nakon čega su sa njihovih bankovnih računa vršene neovlaštene transakcije novca.

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Policijska uprava Banjaluka apeluje na građane da budu oprezni i da ukoliko dobiju poruku u kojoj im se traže podaci o bankovnoj kartici, iste ne dostavljaju bez dodatne provjere sa bankom o validnosti takvog zahtjeva.

Više informacija građani mogu dobiti i na internet stranici Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske https://mup.vladars.net/index.php?vijest=vtk, posredstvom koje građani mogu da prijave ovakve ili slične prevare, saopštili su iz PU Banjaluka