Dodik: Čast je biti nosilac liste SNSD-a, na kojoj su ljudi od integriteta, odani Srpskoj

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je čast biti nosilac liste ove stranke za predstojeće izbore za Izbornu jedinicu tri za Narodnu skupštinu Republike Srpske, na kojoj su ljudi od integriteta, obrazovani, sa iskustvom i rezultatima, odani i posvećeni Srpskoj.

"Na obaveze sam odavno navikao, odgovornost odavno prihvatio. Ulazimo u izbornu utakmicu da pobijedimo časno i dostojanstveno. Programom, idejama, radom, principima, načelima", naveo je Dodik na Iksu.

Cast je nositi listu @SNSDDodik , na kojoj su ljudi od integriteta, ljudi sa znanjem i obrazovanjem, sa iskustvom i rezultatima, ali nadasve ljudi odani i posveceni Republici Srpskoj.

Na obaveze sam odavno navikao, odgovornost odavno prihvatio.

Ulazimo u izbornu utakmicu da 👇🏻 — Igor Dodik (@dodik_igor) July 3, 2026

On je istakao da će na politiku odgovoriti politikom, na stav, stavom, a da na lično neće odgovarati ličnim, niti na uvrede uvredom.

"Poštujem sve koji će u toj utakmici učestvovati. Smatram ih političkim suparnicima, ne neprijateljima. Politiku sam učio od najboljeg, od svog oca. Naučio sam kako se pobjeđuje. Želim pobjedu, za Banjaluku, za Republiku Srpsku, čistu i ubjedljivu", naglasio je Dodik.