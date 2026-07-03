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Dodik: Čast je biti nosilac liste SNSD-a, na kojoj su ljudi od integriteta, odani Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 09:28

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Додик: Част је бити носилац листе СНСД-а, на којој су људи од интегритета, одани Српској
Foto: ATV

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je čast biti nosilac liste ove stranke za predstojeće izbore za Izbornu jedinicu tri za Narodnu skupštinu Republike Srpske, na kojoj su ljudi od integriteta, obrazovani, sa iskustvom i rezultatima, odani i posvećeni Srpskoj.

"Na obaveze sam odavno navikao, odgovornost odavno prihvatio. Ulazimo u izbornu utakmicu da pobijedimo časno i dostojanstveno. Programom, idejama, radom, principima, načelima", naveo je Dodik na Iksu.

On je istakao da će na politiku odgovoriti politikom, na stav, stavom, a da na lično neće odgovarati ličnim, niti na uvrede uvredom.

"Poštujem sve koji će u toj utakmici učestvovati. Smatram ih političkim suparnicima, ne neprijateljima. Politiku sam učio od najboljeg, od svog oca. Naučio sam kako se pobjeđuje. Želim pobjedu, za Banjaluku, za Republiku Srpsku, čistu i ubjedljivu", naglasio je Dodik.

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Tagovi :

Igor Dodik

nosilac liste

SNSD

Izbori 2026

Narodna skupština Republike Srpske

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