Logo

U subotu obilježavanje stradanja Srba u Podrinju, liturgiju služi Patrijarh Porfirije

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 08:55

Komentari:

0
У Братунац се не зове у Братунац се иде
Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

U organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i Organizacionog odbora, u subotu, 4. jula 2026. godine, u Bratuncu biće obilježen istorijski događaj od republičkog značaja „Muslimanski zločin nad Srbima u Podrinju (1992-1995)“.

Hram Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu 09.00 časova - Sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

11.30 časova - Litija od Hrama Uspenija Presvete Bogorodice do Gradskog i vojničkog groblja u Bratuncu.

Gradsko i vojničko groblje

12.00 časova - Parastos, polaganje vijenaca i cvijeća, te obraćanje zvaničnika.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovaće obilježavanju ovog istorijskog događaja, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radan Ostojić

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

stradanje Srba

Vlada Republike Srpske

Parastos

liturgija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ауто-пут Градишка-Бањалука

Republika Srpska

Autoputevi Srpske: Počinje mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije na dionici Gradiška-Banjaluka

2 h

0
Одржана Друга сједница Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије

Republika Srpska

SP usvojila liste za NSRS i PD PS BiH

14 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Stevandić: U utorak posebna sjednica o vetu Cvijanovićeve

14 h

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Posljednji ultimatum ili kraj konsenzusa: Opozicija u više kolona ide na izbore?

15 h

5

  • Najnovije

10

38

"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

10

32

PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

10

28

„Najteže je što nema ni grob. Nemam gdje da mu prislužim svijeću“

10

26

Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

10

24

Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima