U subotu obilježavanje stradanja Srba u Podrinju, liturgiju služi Patrijarh Porfirije

Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

U organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i Organizacionog odbora, u subotu, 4. jula 2026. godine, u Bratuncu biće obilježen istorijski događaj od republičkog značaja „Muslimanski zločin nad Srbima u Podrinju (1992-1995)“.

Hram Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu 09.00 časova - Sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. 11.30 časova - Litija od Hrama Uspenija Presvete Bogorodice do Gradskog i vojničkog groblja u Bratuncu. Gradsko i vojničko groblje 12.00 časova - Parastos, polaganje vijenaca i cvijeća, te obraćanje zvaničnika. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovaće obilježavanju ovog istorijskog događaja, saopšteno je iz resornog ministarstva.

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