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SP usvojila liste za NSRS i PD PS BiH

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 20:44

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Одржана Друга сједница Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије
Foto: Facebook / Socijalistička partija

Izvršni odbor Glavnog odbora Socijalističke partije usvojio je danas kandidatske liste ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručio je da u izborni proces ulaze jedinstveno, organizovano i sa jasnom vizijom razvoja Srpske.

"Dokazujemo da smo složni i snažni. Spremni smo da građanima ponudimo ono što je najvažnije, a to su sigurnost, stabilnost i energija za budućnost. U izborni proces ulazimo odlučno i organizovano, sa jasnim programom i odgovornim ljudima koji će raditi isključivo u interesu naroda", poručio je Đokić.

Predsjednik Izvršnog odbora Ognjen Kuljić istakao je da usvajanje kandidatskih lista predstavlja važan korak ka snažnom i odgovornom nastupu Socijalističke partije na predstojećim izborima, saopšteno je iz ove stranke.

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Članovi Izvršnog odbora Glavnog odbora saglasni su da Socijalistička partija nastavlja da jača svoju organizaciju i političko d‌jelovanje širom Republike Srpske, s jasnim ciljem da građanima ponudi odgovornu politiku, konkretna rješenja i ljude koji su spremni da rade u njihovom interesu.

Kako je navedeno, Socijalistička partija je spremna da u izbornom procesu ponudi viziju razvoja zasnovanu na sigurnosti, stabilnosti, ekonomskom napretku i boljoj budućnosti za sve građane Republike Srpske.

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Tag :

Socijalistička partija

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