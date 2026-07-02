SP usvojila liste za NSRS i PD PS BiH

Autor:ATV redakcija
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Izvršni odbor Glavnog odbora Socijalističke partije usvojio je danas kandidatske liste ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručio je da u izborni proces ulaze jedinstveno, organizovano i sa jasnom vizijom razvoja Srpske.
"Dokazujemo da smo složni i snažni. Spremni smo da građanima ponudimo ono što je najvažnije, a to su sigurnost, stabilnost i energija za budućnost. U izborni proces ulazimo odlučno i organizovano, sa jasnim programom i odgovornim ljudima koji će raditi isključivo u interesu naroda", poručio je Đokić.
Predsjednik Izvršnog odbora Ognjen Kuljić istakao je da usvajanje kandidatskih lista predstavlja važan korak ka snažnom i odgovornom nastupu Socijalističke partije na predstojećim izborima, saopšteno je iz ove stranke.
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Članovi Izvršnog odbora Glavnog odbora saglasni su da Socijalistička partija nastavlja da jača svoju organizaciju i političko djelovanje širom Republike Srpske, s jasnim ciljem da građanima ponudi odgovornu politiku, konkretna rješenja i ljude koji su spremni da rade u njihovom interesu.
Kako je navedeno, Socijalistička partija je spremna da u izbornom procesu ponudi viziju razvoja zasnovanu na sigurnosti, stabilnosti, ekonomskom napretku i boljoj budućnosti za sve građane Republike Srpske.
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