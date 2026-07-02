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Cvijanović: Čast je biti dio pobjedničkog tima, učiniću sve u interesu Srpske

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 18:17

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjedništvo SNSD-a zvanično je potvrdilo kandidaturu Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

Ona je poručila da joj je ogromna čast i odgovornost predstavljati srpski narod, te da će učiniti sve u interesu Srpske.

"SNSD je pobjednički tim i najveća politička porodica u Republici Srpskoj. Čast je biti dio SNSD-a, kao i njegov prijedlog za srpskog člana Predsjedništva. Takođe, ogromna je čast, ali i odgovornost predstavljati srpski narod i braniti boje Republike Srpske u Predsjedništvu BiH", navela je Cvijanovićeva.

Ona je zahvalila predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i svim političkim saborcima u SNSD-u i koaliciji na podršci i ukazanom povjerenju.

"Kao i uvijek do sada, učiniću sve da ga opravdam, u najboljem interesu Republike Srpske i našeg naroda", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

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Željka Cvijanović

Izbori 2026

Srpski član predsjedništva BiH

SNSD

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