Cvijanović: Čast je biti dio pobjedničkog tima, učiniću sve u interesu Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjedništvo SNSD-a zvanično je potvrdilo kandidaturu Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.
Ona je poručila da joj je ogromna čast i odgovornost predstavljati srpski narod, te da će učiniti sve u interesu Srpske.
"SNSD je pobjednički tim i najveća politička porodica u Republici Srpskoj. Čast je biti dio SNSD-a, kao i njegov prijedlog za srpskog člana Predsjedništva. Takođe, ogromna je čast, ali i odgovornost predstavljati srpski narod i braniti boje Republike Srpske u Predsjedništvu BiH", navela je Cvijanovićeva.
SNSD je pobjednički tim i najveća politička porodica u Republici Srpskoj. Čast je biti dio SNSD-a, kao i njegov prijedlog za srpskog člana Predsjedništva. Takođe, ogromna je čast, ali i odgovornost predstavljati srpski narod i braniti boje Republike Srpske u Predsjedništvu BiH.… pic.twitter.com/KET2wpq1dX— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 2, 2026
Ona je zahvalila predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i svim političkim saborcima u SNSD-u i koaliciji na podršci i ukazanom povjerenju.
"Kao i uvijek do sada, učiniću sve da ga opravdam, u najboljem interesu Republike Srpske i našeg naroda", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".
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