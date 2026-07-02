Dodik otkrio ko su nosioci lista SNSD-a za Parlament Srpske i PD PS BiH

Nakon sjednice Predsjedništva partije, Dodik je poručio da SNSD na izbore izlazi sa najjačim kadrovima koji uživaju apsolutno povjerenje terena i koalicionih partnera.

Poznati nosioci lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Kandidatske liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u devet izbornih jedinica predvodiće dobro poznata politička imena.

Republika Srpska Dodik nakon sjednice SNSD-a: Minić i Cvijanović dobili jednoglasnu podršku

Tako će nosilac liste u Izbornoj jedinici 1 biti Slobodan Javor, u Izbornoj jedinici 2 Miroslav Bojić, dok će Izbornu jedinicu 3 predvoditi Igor Dodik. Na čelu liste u Izbornoj jedinici 4 nalazi se Petar Jelić, u Izbornoj jedinici 5 Danijel Jošić, dok Izbornu jedinicu 6 predvodi Mikajlo Lazić. Izbornu jedinicu 7 predvodiće Zoran Stevanović, pozicija nosioca u Izbornoj jedinici 8 biće povjerena Acu Stanišiću ili Jovanu Katiću, dok je na čelu liste u Izbornoj jedinici 9 Luka Petrović.

Iskusni funkcioneri predvode bitku za PD PS BiH

Kada je riječ o konačnim prijedlozima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, liste su povjerene iskusnim stranačkim i državnim funkcionerima.

Nosioci izbornih lista za ovaj nivo vlasti biće aktuelni ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (Izborna jedinica 1), dugogodišnji parlamentarac Obren Petrović (Izborna jedinica 2) i direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković (Izborna jedinica 3).

"Naša partija je u svim ovim prijedlozima predano radila. Držali smo se dobre prakse političkog rada i sve izborne liste, kao i kandidature Save Minića za predsjednika Srpske i Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH, usaglašene su i dobile su jednoglasnu podršku naših koalicionih partnera", izjavio je Dodik.

On je dodao da su pored ovih devet lista za Srpsku i tri za BiH, potpuno spremne i usaglašene i 16 lista za različite nivoe vlasti u Federaciji BiH, čime je SNSD u potpunosti zaokružio svoju izbornu strukturu.