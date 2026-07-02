Dodik otkrio ko su nosioci lista SNSD-a za Parlament Srpske i PD PS BiH

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik otkrio je danas u Banjaluci imena svih nosilaca kandidatskih lista ove stranke za predstojeće opšte izbore.
Nakon sjednice Predsjedništva partije, Dodik je poručio da SNSD na izbore izlazi sa najjačim kadrovima koji uživaju apsolutno povjerenje terena i koalicionih partnera.
Kandidatske liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u devet izbornih jedinica predvodiće dobro poznata politička imena.
Republika Srpska
Dodik nakon sjednice SNSD-a: Minić i Cvijanović dobili jednoglasnu podršku
Tako će nosilac liste u Izbornoj jedinici 1 biti Slobodan Javor, u Izbornoj jedinici 2 Miroslav Bojić, dok će Izbornu jedinicu 3 predvoditi Igor Dodik. Na čelu liste u Izbornoj jedinici 4 nalazi se Petar Jelić, u Izbornoj jedinici 5 Danijel Jošić, dok Izbornu jedinicu 6 predvodi Mikajlo Lazić. Izbornu jedinicu 7 predvodiće Zoran Stevanović, pozicija nosioca u Izbornoj jedinici 8 biće povjerena Acu Stanišiću ili Jovanu Katiću, dok je na čelu liste u Izbornoj jedinici 9 Luka Petrović.
Kada je riječ o konačnim prijedlozima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, liste su povjerene iskusnim stranačkim i državnim funkcionerima.
Nosioci izbornih lista za ovaj nivo vlasti biće aktuelni ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (Izborna jedinica 1), dugogodišnji parlamentarac Obren Petrović (Izborna jedinica 2) i direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković (Izborna jedinica 3).
"Naša partija je u svim ovim prijedlozima predano radila. Držali smo se dobre prakse političkog rada i sve izborne liste, kao i kandidature Save Minića za predsjednika Srpske i Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH, usaglašene su i dobile su jednoglasnu podršku naših koalicionih partnera", izjavio je Dodik.
On je dodao da su pored ovih devet lista za Srpsku i tri za BiH, potpuno spremne i usaglašene i 16 lista za različite nivoe vlasti u Federaciji BiH, čime je SNSD u potpunosti zaokružio svoju izbornu strukturu.
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