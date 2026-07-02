Uskoro raspisivanje Javnog poziva za programe zapošljavanja u 2026. godini

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i direktor JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina potpisali su Javni poziv za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2026. godini, koji će biti objavljen početkom naredne sedmice.

Za realizaciju programa obezbijeđeno je 18.477.700 KM, od čega je 15 miliona KM obezbijeđeno iz Budžeta Republike Srpske, a 3.477.700 KM iz sredstava Svjetske banke. Kroz tri programa planirano je zapošljavanje 2.402 lica.

Programi su usmjereni na podršku novom zapošljavanju u privredi, zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija nezaposlenih lica, te stručnom osposobljavanju mladih sa stečenim visokim obrazovanjem. U zavisnosti od programa, subvencije iznose od 5.000 KM do 10.000 KM po korisniku.

Svi uslovi, kriterijumi i način prijave biće dostupni po objavljivanju Javnog poziva početkom naredne sedmice, saopšteno je iz resornog ministarstva.