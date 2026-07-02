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Dodik nakon sjednice SNSD-a: Minić i Cvijanović dobili jednoglasnu podršku

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ATV redakcija
02.07.2026 15:38

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske biće Savo Minić, dok je za srpskog člana Predsjedništva BiH ponovo predložena Željka Cvijanović, potvrdio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice Predsjedništva stranke u Banjaluci.

Dodik je istakao da su ove odluke donesene u potpunoj koordinaciji i uz apsolutnu podršku koalicionih partnera koji čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj.

Dodik je naglasio da je SNSD, kao najveća politička organizacija, predano radio na koncipiranju izbornih lista za sve nivoe vlasti, te da je politički dogovor unutar koalicije stabilan i zasnovan na dobroj praksi dugogodišnje saradnje.

"Prije izvjesnog vremena, dogovorili smo sa našim koalicionim partnerima koji čine većinu da nastavljamo našu saradnju i da će oni prihvatiti kandidature našeg izbora u SNSD-u za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH. To je danas i formalno bilo na dnevnom redu, kao i liste od 1 do 9 za Parlament Republike Srpske, zatim liste od 1 do 3 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, te 16 lista za razne nivoe vlasti u Federaciji BiH", pojasnio je lider SNSD-a.

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On je dodao da je stranka uložila ogroman trud u pripremu ovih prijedloga kako bi teren bio potpuno spreman za izborni proces.

Minić i Cvijanović najbolji izbor za Srpsku

Govoreći o konkretnim imenima koja će predstavljati SNSD i koaliciju na dvije najvažnije inokosne funkcije, Dodik je poručio da je riječ o provjerenim kadrovima koji uživaju maksimalno povjerenje.

Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku Predsjedništva SNSD-a i svih koalicionih partnera kao kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Željka Cvijanović ponovo je kandidovana za srpskog člana Predsjedništva BiH, što u stranci ocjenjuju kao najbolji mogući izbor s obzirom na njeno ogromno političko i državničko iskustvo.

"Mi smo danas utvrdili naše kandidate i dobili jednoglasnu podršku Predsjedništva naše partije, ali i svih koalicionih partnera. Ocijenili smo da su to naši najbolji izbori. Sve vrijeme držali smo se dobre prakse političkog rada i međusobnog uvažavanja unutar koalicije", rekao je Dodik.

Tokom obraćanja medijima, Dodik se nije ustručavao da iznese oštre kritike na račun trenutnog političkog stanja u BiH, sa posebnim akcentom na ulogu međunarodnih predstavnika, prije svega šefa Delegacije EU u BiH Luiđija Soreke.

"U BiH nema ni ljudskih prava, niti ima vladavine prava. Soreka je jedan obični lažovčina, koji stalno govori na tu temu, a ništa nije doprinio da se ovdje stabilizuje situacija", oštro je poručio Dodik.

Lider SNSD-a je zaključio da, bez obzira na veoma teške i specifične okolnosti, političke pritiske i opstrukcije koje dolaze sa strane, SNSD ostaje fokusiran na zaštitu institucija Srpske.

"I u takvim okolnostima, Milorad Dodik je nastavio i nastaviće da radi svoj posao kao predsjednik SNSD-a, u interesu naroda i Republike Srpske", zaključio je Dodik na konferenciji za novinare.

Šmit pobjegao je iz BiH, kroz Srpsku nije smio ni proći

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik se na kraju obraćanja medijima osvrnuo i na odlazak Kristijana Šmita iz BiH, poručivši da Šmit nije imao hrabrosti da prođe kroz teritoriju Srpske.

"Nije smio ići kroz Republiku Srpsku, nego se pojavio na aerodromu u Sarajevu i bježi odavde. Nije smio, a bio je najavio da ide automobilom i nije smio", rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

Savo Minić

Željka Cvijanović

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