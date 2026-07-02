Karan sa Holcaplom: Institucije Srpske dosljedno posvećene zaštiti Dejtona

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa šefom Misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Rikom Holcaplom.
Tokom sastanka Karan je upoznao ambasadora Holcapla o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.
Razgovarao sam danas sa šefom Misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Rikom Holcaplom.https://t.co/7o4UogDFqS pic.twitter.com/fpEMNbv01e— Siniša Karan (@sinisa_karan) July 2, 2026
Karan je naglasio da su institucije Srpske dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.
Ovom prilikom, Karan je izrazio punu opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu.
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