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Karan sa Holcaplom: Institucije Srpske dosljedno posvećene zaštiti Dejtona

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 16:11

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадором Риком Холцаплом.
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa šefom Misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Rikom Holcaplom.

Tokom sastanka Karan je upoznao ambasadora Holcapla o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.

Karan je naglasio da su institucije Srpske dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.

Ovom prilikom, Karan je izrazio punu opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu.

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Tagovi :

Siniša Karan

Rik Holcapl

Sastanak

Dejtonski sporazum

OEBS

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