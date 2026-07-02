Svjetsko prvenstvo: Vico Zeljković u društvu Hauarda Lutnika i Đanija Infantina pratio duel sa SAD

Fudbalska reprezentacija BiH poražena je u prvoj rundi nokaut faze Svjetskog prvenstva od Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0.

Utakmici koja je odigrana u San Francisku prisustvovao je i Vico Zeljković, predsjednik N/FS BiH koji je duel iz svečane lože pratio u društvu Hauarda Lutnika, ministra trgovine Sjedinjenih Američkih Država i jednim od najbliskijih saradnika Donalda Trampa, predsjednika SAD-a.

Fudbal Zajedno gledali utakmicu: Vico Zeljković se sastao na Hauardom Lutnikom

Zeljković se tokom utakmice sreo i sa Đanijem Infatinom, predsjednik FIFA-e kojem je uručio i dres kao uspomenu na utakmicu u San Francisku, a predsjednik N/FS BiH iskoristio je i priliku da se zahvali Sindi Parlou Kon, predsjednici Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država na gostoprimstvu tokom trajanja Svjetskog prvenstva.

Zeljković je uputio i čestitke reprezentaciji BiH koja se domogla nokaut faze Svjetskog prvenstva

"Čestitam momcima na ostvarenom uspjehu i najvećem rezultatu u istoriji fudbala u BiH. Čestitam i Sjedinjenim Američkim Državama na prolazu i želim im sreću u nastavku takmičenja", naveo je između ostalog Zeljković u svojoj pisanoj izjavi na Instagram profilu.