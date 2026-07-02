Ibrahimović o igri BiH

Zlatan Ibrahimović analizirao je poraz reprezentacije BiH protiv SAD na Mundijalu, koji je eliminisao ekipu Sergeja Barbareza iz daljeg takmičenja.

Legendarni fudbaler se složio da je prolaz reprezentacije SAD potpuno zaslužen.

"Ovo je razlog zašto je fudbal najveći sport na svijetu. SAD su sinoć imale svaki razlog da se raspadnu, ali su umjesto toga postale još jače", poručio je Ibrahimović.

Istakao je kako su Amerikanci pokazali mentalitet šampiona.

"Sjedinjene Američke Države nisu počele žaliti same sebe. Nastavili su trčati, vršiti pritisak i vjerovati. Upravo me to najviše impresioniralo", rekao je Ibrahimović.

Fudbal Kraj za BiH: Amerikanci ih izbacili sa Svjetskog prvenstva!

Džeko, je l‘ ovo kraj? "O tom potom"

Selektor BiH: "Dominirali smo protiv SAD – da smo imali više sreće..."

BiH stigla do Golden Gejta, ali nije asimilovala; Džeko uradio ono što niko nije, pa nagovijestio kraj

Analizirao je i igru BiH.

"Bosna i Hercegovina imala je svaku priliku da iskoristi okolnosti, ali je djelovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice trebalo im je dati dodatno samopouzdanje, a na kraju su Amerikanci izgledali kao ekipa koja ima igrača više", kaže legendarni Šveđanin, prenosi B92