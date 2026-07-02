Zajedno gledali utakmicu: Vico Zeljković se sastao na Hauardom Lutnikom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik FS BiH Vico Zeljković sastao se sa Hauardom Lutnikom, američkim sekretarom za trgovinu, na utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između SAD-a i BiH.
"Bilo mi je zadovoljstvo da se sretnem i gledam zajedno utakmicu sa gospodinom Hauardom Lutnikom, američkim sekretarom za trgovinu i jednim od najuticajnijih članova ekonomskog tima predsjednika SAD Donalda Trampa. Osjećam potrebu da mu se zahvalim na ukazanom gostoprimstvu i na svemu pruženom tokom boravka u Americi", rekao je Zeljković.
Podsjećamo, fudbaleri BiH završili su nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što su poraženi od selekcije SAD-a u šesnaestini finala rezultatom 2:0.
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