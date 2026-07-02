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Zajedno gledali utakmicu: Vico Zeljković se sastao na Hauardom Lutnikom

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 07:06

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Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković sastao se sa Hauardom Lutnikom, američkim sekretarom za trgovinu, na utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između SAD-a i BiH.

"Bilo mi je zadovoljstvo da se sretnem i gledam zajedno utakmicu sa gospodinom Hauardom Lutnikom, američkim sekretarom za trgovinu i jednim od najuticajnijih članova ekonomskog tima predsjednika SAD Donalda Trampa. Osjećam potrebu da mu se zahvalim na ukazanom gostoprimstvu i na svemu pruženom tokom boravka u Americi", rekao je Zeljković.

Утакмица БиХ - САД
Utakmica BiH - SAD

Podsjećamo, fudbaleri BiH završili su nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što su poraženi od selekcije SAD-a u šesnaestini finala rezultatom 2:0.

БиХ САД

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Vico Zeljković

Hauard Latnik

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