Stevandić: U utorak posebna sjednica o vetu Cvijanovićeve

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo da bude održana u utorak, 7. jula, izjavio je večeras predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

"Biće zakazana u ponedjeljak i najvjerovatnije će biti održana u utorak prije redovne sjednice", rekao je Stevandić u Banjaluci.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

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Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

(SRNA)