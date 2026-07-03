Logo

Autoputevi Srpske: Počinje mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije na dionici Gradiška-Banjaluka

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 08:30

Komentari:

0
Ауто-пут Градишка-Бањалука
Foto: JP Autoputevi Republike Srpske

Na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka, poddionici Glamočani–Mahovljanska petlja, od danas do 7. jula mjeriće se kvalitet kolovozne konstrukcije i stepen slijeganja pod opterećenjem.

Ovoj aktivnosti prethodilo je geodetsko snimanja terena.

Postupak ispitivanja odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci, u oba smjera na cijeloj predviđenoj dionici, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske"

Sve ove aktivnosti sprovode se radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka.

Iz "Autoputeva" vozačima skreću pažnju na dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom u toku pomenutih aktivnosti, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, poštujući promjenjivu saobraćajnu signalizaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

auto-put Gradiška-Banjaluka

Autoputevi Republike Srpske

dionica

Republika Srpska

Auto-put

Komentari (0)

Više iz rubrike

Одржана Друга сједница Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије

Republika Srpska

SP usvojila liste za NSRS i PD PS BiH

14 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Stevandić: U utorak posebna sjednica o vetu Cvijanovićeve

14 h

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Posljednji ultimatum ili kraj konsenzusa: Opozicija u više kolona ide na izbore?

15 h

5
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Čast je biti dio pobjedničkog tima, učiniću sve u interesu Srpske

16 h

3

  • Najnovije

10

38

"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

10

32

PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

10

28

„Najteže je što nema ni grob. Nemam gdje da mu prislužim svijeću“

10

26

Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

10

24

Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima