Autoputevi Srpske: Počinje mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije na dionici Gradiška-Banjaluka

Autor:ATV redakcija
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Na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka, poddionici Glamočani–Mahovljanska petlja, od danas do 7. jula mjeriće se kvalitet kolovozne konstrukcije i stepen slijeganja pod opterećenjem.
Ovoj aktivnosti prethodilo je geodetsko snimanja terena.
Postupak ispitivanja odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci, u oba smjera na cijeloj predviđenoj dionici, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske"
Sve ove aktivnosti sprovode se radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka.
Iz "Autoputeva" vozačima skreću pažnju na dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom u toku pomenutih aktivnosti, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, poštujući promjenjivu saobraćajnu signalizaciju.
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