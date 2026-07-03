Autoputevi Srpske: Počinje mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije na dionici Gradiška-Banjaluka

Na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka, poddionici Glamočani–Mahovljanska petlja, od danas do 7. jula mjeriće se kvalitet kolovozne konstrukcije i stepen slijeganja pod opterećenjem.

Ovoj aktivnosti prethodilo je geodetsko snimanja terena.

Postupak ispitivanja odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci, u oba smjera na cijeloj predviđenoj dionici, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske"

Sve ove aktivnosti sprovode se radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka.

Iz "Autoputeva" vozačima skreću pažnju na dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom u toku pomenutih aktivnosti, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, poštujući promjenjivu saobraćajnu signalizaciju.