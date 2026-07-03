Za sufinansiranje tri dugometražna igrana filma 1,4 miliona KM

Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić potpisala je danas u Banjaluci ugovore o sufinansiranju tri dugometražna igrana filma, za šta je izdvojeno 1,4 miliona KM.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da Srpska ima veliki potencijal među domaćim autorima, te da je podrška važna kako bi kroz filmsku produkciju bili što vidljiviji na domaćoj, ali i međunarodnoj sceni.

"Posebno je značajno jer se efekti ovih politika više ne ogledaju samo u uspostavljenim institucijama i normativnom rješenjima, već i u konkretnim projektima, kao što su ova tri filma", rekao je Golubović novinarima u Banjaluci, nakon potpisivanja ugovora.

On je dodao da sufinansiranje tri dugometražna igrana filma pokazuje da je postavljen održiv sistem podrške filmskom stvaralaštvu, što je važan iskorak za domaću kinematografiju.

Ilićeva je rekla da je riječ o dugometražnim filmovima "Horda", autora Marka Šipke, "Svoje se meso ne jede", autora Jelene Medić i "Dividi", autora Stefana Tomića.

"Filmovi obrađuju važne teme, te sa nestrpljenjem čekamo da se one ekranizuju, a Centar ostaje kao podrška ovim mladima autorima na ovom značajnom putovanju", rekla je Ilićeva.

Tomić je rekao da je "Dividi" njegov debitantski film, te da mu je podrška Audio-vizuelnog centrra veoma značajna.

"Ovo je vjetar u leđa za nas mlade autore, koji nakon završenog studija tražimo mjesto pod suncem, te da budemo u mogućnosti da konkurišemo i predstavimo svoje ideje", rekao je Tomić.

On je naveo da je riječ o film "Dividi" drama, koja govori o velikoj požrtvovanosti roditelja prema d‌jeci i izazovima sa kojima se pri tome susreću, prenosi Srna