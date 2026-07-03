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"Odbacujemo pokušaje politizacije zakonitog postupanja policije prilikom oduzimanja ratnih zastava BiH"

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ATV redakcija
03.07.2026 13:37

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"Одбацујемо покушаје политизације законитог поступања полиције приликом одузимања ратних застава БиХ"
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske odbacuje sve pokušaje politizacije zakonitog postupanja policijskih službenika u slučajevima prijavljenog narušavanja javnog reda i mira, a odnose se na oduzimanje ratne zastave BiH, izjavio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

"Riječ je o prijavama uznemirenih građana sa područja Republike Srpske koji su zvali policiju i prijavljivali ove događaje. Naglašavam da nije oduzimana zastava BiH, već zastava iz perioda 1992-1998. godine i svakako da svako razuman u ovoj zemlji trebalo bi da razumije da isticanje ove zastave, naši građani, građani Republike Srpske, koji su pretrpjeli razne ratne strahote, koji su izbjegli i prognani, vide kao provokaciju i kao podsjetnik na sve ono negativno što su ostavili iza sebe", pojasnio je ministar Budimir.

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On je napomenuo da pripadnici MUP-a Republike Srpske postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, prije svega Zakonom o javnom redu i miru.

"Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i d‌jelovanjem organa i službi u javnom životu radi obezbjeđivanja jednakih uslova za ostvarivanje prava građana na ličnu bezbjednost, mir i spokojstvo", rekao je Budimir.

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On je ocijenio da je važno naglasiti da policija ne postupa na osnovu političkih ili ideoloških opred‌jeljenja, niti ocjenjuje istorijski ili politički karakter bilo kojeg simbola, već isključivo utvrđuje da li postoje elementi propisani zakonom za preduzimanje službenih mjera.

"U slučajevima u kojima postoji osnov sumnje da je određenim postupanjem došlo do izazivanja uznemirenosti građana ili narušavanja javnog reda i mira, policijski službenici imaju zakonsku obavezu da postupe, prikupe potrebna obavještenja i, kada su za to ispunjeni zakonski uslovi, privremeno oduzmu predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku", naveo je ministar unutrašnjih poslova Srpske.

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O konačnosti svakog prekršajnog naloga ili druge mjere, dodao je on, na kraju mogu odlučiti nadležni sudovi, čime je svakom građaninu u Republici Srpskoj obezbijeđena puna pravna zaštita, zagarantovana ustavom i zakonom.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastaviće da profesionalno, nepristrasno i odgovorno štiti javni red i mir, bez izuzetaka, jednako primjenjujući zakon prema svim građanima.

S naše strane, pozivamo sve da pokažu stepen odgovornosti i tolerantnosti prema svima, jer ako ne želite da vas 'vrijeđaju i provociraju' zastavama Republike Srpske u Travniku, Tešnju ili Sarajevu, nemojte ni vi očekivati da je u redu da nosite zastavu sa ratnim simbolima u krajevima gd‌je je stradao nedužni srpski narod", poručio je ministar Budimir.

U proteklom periodu u Republici Srpskoj zabilježen je veći broj incidenata i provokacija isticanjem ratne zastave takozvane Armije BiH pod kojom su počinjeni najstrašniji zločini nad srpskim narodom, što je izazvalo opravdanu uznemirenost i strah kod građana Srpske, prenosi Srna

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Tagovi :

ratna zastava

Željko Budimir

FBiH

Armija BiH

MUP Republike Srpske

Policija

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