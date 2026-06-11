Cvijanović: Sarajevu i Stanivukoviću teško pada što je Šmit najuren

Šmit je najuren i nikome više nije bitan. Znam da to Sarajevu i Stanivukoviću koji su ga priznavali teško pada, ali moraće se navići da žive bez njega, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Inače, dok se Šmit iživljavao nad Republikom Srpskom, mi iz SNSD i vladajuće koalicije smo mu se suprotstavljali i zbog toga trpjeli posljedice. Za to vrijeme, /Draško/ Stanivuković se s njim grlio, šetao Banjalukom i davao mu legitimitet", napisala je ona na Iks-i.

Zato, dodaje ona, zaista me čudi kako danas uopšte ima obraza da bilo kome dijeli lekcije o Šmitu.