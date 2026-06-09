Stanivuković sa Šmitovim stranačkim kolegom

Nakon drugovanja sa Kristijanom Šmitom u Banjaluci lider Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković se sastao sa Šmitovim stranačkim kolegom Manfredom Veberom, predsjednikom Evropske narodne partije (EPP).

Čini se da Stanivuković ne može bez podrške stranih lidera, pa je tako bio i prvi zvaničnik iz Republike Srpske koji se sastao sa Kristijanom Šmitom, šetao Banjalukom, iako se ovdje ne smatra legitimnim predstavnikom.

Šmit na odlasku, a partnerstvo se nastavlja, pa je Stanivuković imao, kako kaže "ugodan susret čiji je PDP dugogodišnji i pouzdan partner".

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Ipak, važno je napomenuti da su mediji pisali ranije o ovom visokom funkcioneru Hrišćansko-socijalne unije (CSU), stranke kojoj pripada i Kristijan Šmit da je politički bio odgovoran za neviđeni skandal koji je zatresao EPP.

U centru bruke bili su ugovori vrijedni najmanje 300.000 evra između Evropske narodne partije (EPP) i kompanije koja je navodno povezana s Mariom Fojtom, menadžerom digitalne kampanje EPP-a tokom predizborne kampanje za EU 2019. godinu.

Iako su kasnije mediji prenosili tvrdnje više izvora da Veber nije bio uključen administrativno u potpisivanje ugovora, šteta je velika.

/RTRS/