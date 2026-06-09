Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da je danas Republika Srpska mnogo jača nego posle najjačih udaraca i pojasnio da to vidi kao sistem, državni pristup i viziju pozicije srpskog naroda.

- Šta je spasilo Srpsku? Svijest da su životi u Republici Srpskoj svetinja. Kada imate tu svijest, onda znate da je to sveta stvar i da to više nije predmet političkih kompromisa. Jedina želja srpskog naroda s one strane Drine, jer srpski narod je sa obje strane Drine, jeste da bude u istoj državnoj zajednici, istom entitetu, istoj državi. To nije bio maksimalistički cilj ili hegemonija - rekao je on u emisiji "Perspektive" na televiziji K1.

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Analizirajući promjenu odnosa velikih sila, Vranješ je istakao da su Sjedinjene Američke Države jasno stavile do znanja 2025. godine da više ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH, kao i da je on u Njujorku dobio poruku koju nije mogao da odbije.

- Vidimo da interesi tri velike sile nekako prilaze interesu visokog predstavnika u BiH. To je veliki uspjeh za nas, jer smo konačno pronašli sagovornike koji razumiju naše argumente. Biti na strani suverenističkog pristupa koji sada personifikuje gospodin (američki predsjednik Donald) Tramp je nešto što je prepoznato kao šansa, jer smo vidjeli potencijalnu šansu da konačno nađemo sagovornika u Vašingtonu - rekao je Vranješ.

Naglasio je i da se percepcija srpskog naroda u svijetu mijenja zahvaljujući tehnološkom napretku i dosljednoj politici, kao i da generacije koje su učene da su Srbi apsolutni negativci polako odlaze u penziju.

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- Ono što su pokušali da izgrade kroz taj negativni PR, polako nestaje. Mi kao narod imamo čvrst sistem vrijednosti. Naš identitet, naša tradicija i naša vjera su stubovi koji nas drže. Mi ne moramo da se povodimo za svakim trendom koji dolazi sa strane, posebno ako je u suprotnosti sa onim što jesmo. Upravo zato je naša snaga u toj doslednosti. Kada smo ostali vjerni sebi, stekli smo poštovanje onih koji cijene iskrenost i čvrst stav - rekao je Vranješ.

Govoreći o "srpskom svijetu" Vranješ je rekao da to doživljava kao konstrukt koji pokazuje da Srbi žive u jedinstvenom kulturnom prostoru, bez obzira na to gdje se nalaze.

- Srpsko kulturno nasljeđe - ne možete reći da je činjenica da on nije rođen u Srbiji ili da nije srpski pisac. To je neizbrisivo. Trideset godina pokušavaju da unište naš identitet, ali to je vezano za narod koji postoji stotinama godina. Nije moguće to poništiti. Mislim da je Srpska pravoslavna crkva personifikacija našeg zajedničkog prostora, gdje se svi identifikujemo - rekao je Vranješ.

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Govoreći o poslu ambasadora podsjetio je da je bio prvi ambasador BiH srpske nacionalnosti u Zagrebu nakon 18 godina.

- Što se tiče Bošnjaka u Raškoj oblasti koji ne održavaju veze sa BiH, oni objektivno nemaju nikakve veze sa ambasadom BiH - ne dolaze po konzularne usluge jer se identifikuju sa nacionalnim temeljima u okviru Srbije. To je njihova privatna stvar. Formalno, iz perspektive državnosti, ne mogu prihvatiti i dati bilo kakav dodatni kapacitet ljudima koji nemaju državljanstvo BiH - rekao je Vranješ.