Vijeće naroda Srpske sutra o Deklaraciji zatvaranja OHR-a

Autor:ATV
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Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
Sjednica će biti održana u prostorijama Vijeća naroda, najavljeno je iz ove institucije.
Nakon sjednice predviđeno je saopštenje.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.
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U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština, kao najviši organ Republike Srpske – strane ugovornice Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtijeva od Savjeta bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.
/SRNA/
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