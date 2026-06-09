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Vijeće naroda Srpske sutra o Deklaraciji zatvaranja OHR-a

Autor:

ATV
09.06.2026 12:14

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Вијеће народа
Foto: ATV

Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Sjednica će biti održana u prostorijama Vijeća naroda, najavljeno je iz ove institucije.

Nakon sjednice predviđeno je saopštenje.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.

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U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština, kao najviši organ Republike Srpske – strane ugovornice Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtijeva od Savjeta bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.

/SRNA/

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Tagovi :

Vijeće naroda

OHR

zatvaranje OHR-a

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