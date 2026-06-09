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Selak uručio povelje novoimenovanim notarima

Autor:

ATV
09.06.2026 11:36

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Министар правде Републике Српске Горан Селак уручио је у Бањалуци повеље новоименованим нотарима
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak uručio je danas u Banjaluci povelje novoimenovanim notarima Bojanu Tupajiću za službeno sjedište u Istočnoj Ilidži i Radani Perić za službeno sjedište u Gradišci.

Selak je istakao da notarska služba predstavlja jedan od važnih stubova pravne sigurnosti i efikasnog pravnog sistema, saopšteno je iz resornog ministarstva.

On je naglasio da će resorno ministarstvo nastaviti da jača sve segmente pravosudnog sistema da bi građani u Republici Srpskoj imali dostupne, efikasne i kvalitetne pravne usluge.

"Naš cilj je da građani Republike Srpske u svim lokalnim zajednicama imaju dostupnu, stručnu i odgovornu notarsku službu. Jačanjem notarijata jačamo pravnu sigurnost i povjerenje građana u institucije Republike Srpske", poručio je Selak.

On je notarima Bojanu Tupajiću i Radani Perić čestitao imenovanje na ovu funkciju i poželio uspješan i odgovoran rad.

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Goran Selak

Republika Srpska

povelja

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