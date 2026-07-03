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Žena (72) se udavila na plaži u Šibeniku

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 13:29

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Sedamdesetdvogodišnja žena udavila se juče popodne na plaži Banj u Šibensko-kninu, saopštila je Policijska uprava Šibensko-knin.

Incident je prijavljen 2. jula popodne.

Isključena je sumnja na krivično djelo

Na licu mesta je izvršen uviđaj. Na tijelu pokojnika nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.

Slijedi izvještaj državnom tužiocu

Tijelo 72-godišnje žene prevezeno je na Odeljenje patologije Opšte bolnice u Šibeniku. Policija će o događaju podnijeti izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

(indeks)

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Šibenik

udavila se žena

Plaža

Policija

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