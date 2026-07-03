Žena (72) se udavila na plaži u Šibeniku

Autor:ATV redakcija
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Sedamdesetdvogodišnja žena udavila se juče popodne na plaži Banj u Šibensko-kninu, saopštila je Policijska uprava Šibensko-knin.
Incident je prijavljen 2. jula popodne.
Na licu mesta je izvršen uviđaj. Na tijelu pokojnika nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.
Tijelo 72-godišnje žene prevezeno je na Odeljenje patologije Opšte bolnice u Šibeniku. Policija će o događaju podnijeti izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.
(indeks)
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