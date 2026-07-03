Radnik poginuo na gradilištu: Propao kroz ventilacioni otvor sa visine od 15 metara

Teška nesreća dogodila se u četvrtak na gradilištu u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca na opštini Savski venac, u kojoj je poginuo radnik S. K. (65).

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila kada je radnik, iz za sada neutvrđenih okolnosti, propao kroz ventilacioni otvor na gradilištu i pao sa visine od oko 15 metara.

Na lice mjesta odmah je pozvana ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

Tijelo preminulog radnika prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena sudsko-medicinska obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

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Nadležni organi su obavešteni o nesreći, a na licu mjesta je odrađen uviđaj. Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ove nesreće, je u toku.

(telegraf)